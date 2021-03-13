شكرا لبحثكم عن خبر ماذا يقصد الفريق الركن"صغير بن عزيز" بالمعركة المقدسة في تغريدة على تويتر! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير بن عزيز أن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة والقبائل هي معركة مقدسة.

وقال الفريق “بن عزيز” خلال تغريدة على تويتر إن معركة الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية معركة مقدسة ومن نتائجها عودة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن التخلص من الإرهاب الحوثي الإيراني هو واجب على الكل وعليهم الوقوف في صف واحد.

وأضاف “بن عزيز” أنه لا مجال اليوم للاعذار تحت أي مسمى ، ووجه ابن عزيز تحية اجلال إلى الأبطال الجيش والمقاومة وكل ابنا تعز وحجه.