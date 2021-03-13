شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الشيخ عثمان المخلافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى السفير محمد عثمان المخلافي والسفير عبدالعزيز عثمان المخلافي الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية العربية الإلمانية والمستشار هاشم المخلافي، نقل اليهم في مستهلها تعازيه بوفاة والدهم الشيخ عثمان دبوان المخلافي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة المجتمع.

