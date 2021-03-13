شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة علوي أحمد العواضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى القائم بأعمال سفير بلادنا في نيروبي عبدالسلام علوي العواضي وإخوانه، وإلى الشيخ حسين العجي العواضي وكافة آل عواض في وفاة الشيخ علوي أحمد العواضي مستشار سفارة بلادنا لدى البحرين، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته وفي مختلف المواقع القيادية التي تقلدها، وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين ..معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.