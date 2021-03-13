شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى القائم بأعمال سفارة بلادنا في نيروبي عبدالسلام العواضي، عزاه فيها واخوانه وكافة آل عواض في وفاة والده الشيخ علوي أحمد العواضي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشورا حياته الحافل بالعطاء..لافتا الى دوره الاجتماعي واصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.