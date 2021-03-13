شركة صافر تقدم قافلة غذائية متنوعة دعماً للنازحين الجدد في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، اليوم، قافلة غذائية متنوعة دعماً للنازحين الجدد في مدينة مأرب .



وأوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية المشاركة المجتمعية في إيواء وإغاثة النازحين في محافظة مأرب التي تحتضن أكثر من 60 بالمائة من النازحين على مستوى الجمهورية وتأوي أكثر من 2 مليون و200 ألف نازح موزعين في 139 مخيماً للنازحين في المحافظة..مشيداً بدور شركة صافر وإسهاماتها في خدمة اليمنيين في مخلتف المراحل والظروف.

وتحدث الوكيل مفتاح عن الصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة في إيواء هذه الأعداد الكبيرة من النازحين الذين شردتهم مليشيات الحوثي الإرهابية من عدة محافظات..مستعرضاً التحديات الماثلة أمام توفير احتياجات النازحين وتأمين الخدمات الضرورية لهم في ظل استمرار حركة النزوح اليومية إلى مدينة مأرب نتيجة التصعيد الأخير الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على مأرب واستهدافها لمخيمات النازحين في أطراف المحافظة.

من جهته أوضح ممثل شركة صافر، ناصر دارس أن القافلة تحتوي على مواد غذائية متنوعة من الدقيق والسكر والزيت والأرز والبقوليات ومواد غذائية أخرى مقدمة دعما لآلاف النازحين الجدد الذين وصلوا إلى مدينة مأرب خلال الأسابيع الماضية..مشيرا إلى أن الشركة قدمت هذه القافلة في إطار مساهمتها المجتمعية في إغاثة وإيواء النازحين واستجابة لدعوة السلطة المحلية للقطاع العام والخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها تجاه هؤلاء النازحين وتوفير احتياجاتهم والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.