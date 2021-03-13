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الوكيل الكمال يطلع على سير العمل في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، اليوم، على سير العمل في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن.

وناقش الكمال مع ادارة المركز والطاقم الطبي، الاوضاع والصعوبات والاحتياجات الخاصة بالمركز ووضع الحلول اللازمة..مشدداً على اهمية استمرار العمل بوتيرة عالية وتقديم الخدمات لمرضى وكذلك الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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