شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل الكمال يطلع على سير العمل في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، اليوم، على سير العمل في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن.



وناقش الكمال مع ادارة المركز والطاقم الطبي، الاوضاع والصعوبات والاحتياجات الخاصة بالمركز ووضع الحلول اللازمة..مشدداً على اهمية استمرار العمل بوتيرة عالية وتقديم الخدمات لمرضى كورونا وكذلك الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس.