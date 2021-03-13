رئيس عمليات اللواء 14 صاعقة بأبين يكشف عن جرائم مليشيات الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الشحات غريب

تحدث العقيد ركن عبدالكريم سعد جابر رئيس عمليات اللواء 14 صاعقة بمحافظة أبين، عن جرائم مليشيات الحوثي الإيرانية.



وقال منذ أن سيطرت قوات الانقلابيين مليشيا الحوثي على أغلب المحافظات الشمالية قامت باستخدام أساليب العنف و الاعمال اللاأخلاقية ضد من يعارضهم والزج بهم في السجون التابعة للمليشيات وتهديدهم بالانتهاكات ومصادرة أموالهم حيث فرض على أبناء هذه المناطق بتجنيد أبنائهم في مختلف الجبهات وتجنيد الاطفال وإرغامهم على القتال إلى جانب المليشيات.

كما قامت بفرض الاتاوات على المحلات التجارية وتسليمها للمليشيات كمجهود حربي للجبهات الذي تقاتل فيها المليشيات وآخر جريمه من الجرائم الذي ارتكبها الانقلابين كان بحق اللاجئين الافارقة الاثيوبيين عندما قامت بالزج بهم إلى السجون وارسالهم الى الجبهات والذين رفضو الذهاب إلى الجبهات تم احراقهم في السجن في صنعاء حيث راح ضحية هذا العمل الاجرامي حوالي 450 قتيلأ، وتستخدم هذه المليشيات في المناطق الي لم تسيطر عليها القصف العشوائي بالصواريخ وقذايف المدفعية على السكان العزل والنازحين من الحرب دون أي مراعاه للنساء والاطفال والعجزه وكبار السن، كل هذه الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات موثقة من قبل المنظمات الدولية.