مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروعي تمكين الأيتام اليمنيين والإمداد المائي والإصحاح البيئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات عدن ومأرب والمهرة.



وجرى خلال شهر فبراير الماضي تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في كل من محافظة عدن ومأرب والمهرة، بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

كما واصل المركز، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، ورازح التابعة لمحافظة حجة اليمنية.