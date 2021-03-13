شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يكشف أهداف التدخلات التركية والإيرانية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الشحات غريب

علق العقيد الركن عبدالكريم سعد جابر رئيس عمليات اللواء 14 صاعقة بمحافظة أبين، على التدخلات التركية الايرانية واهدافهم في بلادنا.



وقال إن التدخلات التركية الايرانية وذلك عبر عملائهم في اليمن فحزب الاخوان المسلمين الاصلاح يقوم بالتحشد في شبوه وحضروموت وتعز بغرض السيطرة علي الجنوب والتوسع باتجاه باب المندب ومناطق النفط بدعم وتمويل تركي بالمال والسلاح ، والايرانيين يدعمون الحوثيين للسيطره علي المناطق الشمالية والتوسع باتجاه البحر الاحمر .

وأشار بأن هناك تنسيق بين الحوثين والاخوان المسلمين حيث يهاجم الحوثي محافظة مارب التي كانت تحت سيطرة الاخوان فترك الاخوان مأرب واتجهوا باتجاه الجنوب شبوه وحضزموت وذلك بهدف تمكن تركيا وايران من السيطرة على باب المندب وخليج عدن الذي يوثر على حركة التجاره الاقليمية والدولي والاضرار بالاقتصاد المصري والخليجي بالدرجه الاولى.