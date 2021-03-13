شرطة تعز تحتفي بتخرج دفعة جديدة من قوات الأمن العام

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفت شرطة محافظة تعز، السبت، بتخرج الدفعة السادسة قوات "أمن عام" بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات المحافظة المختلفة وكذا إعلان السلطة المحلية التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام.



وفي الحفل أشار مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، إلى أن هذه الفعالية تأتي والمحافظة تمر بمرحلة هامة ويخوض فيها أبطال الجيش ومنتسبي الشرطة/ معركة التحرير والخلاص وفك الحصار الجائر الذي فرضته مليشيات الحوثي الإرهابية على تعز.



وقال إن "هذه الدفعة تعد رافدا جديدا في ميدان العمل الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية عازمة على المضي قُدما في تثبيت الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين والخارجين عن النظام والقانون.



وأشاد العميد الأكحلي بقُدرات الخريجين، والمهارات التي اكتسبوها في ميدان التدريب، بما يؤهلهم في حياتهم العملية ويساعدهم على الارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في كافة مديريات المحافظة.



وأشار إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظة ومناطقها المحررة والتي تمثلت في الحد من انتشار الجريمة وضبط المجرمين وارتفاع نسبة ضبط القضايا الجنائية.



وأكد أن الحالة الأمنية والاستقرار الذي تشهده المحافظة اليوم في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن، إنما هو ثمرة جهود المخلصين من أبناء المحافظة وتضحيات الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.



وتخلل الحفل عدداً من العروض العسكرية للخريجين واستعراضا للمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب, وفقرات تكريمية حيث كرم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي الأفراد المُبرزين من خريجي الدورة ومدربيهم .

