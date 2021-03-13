اجتماع بتعز يناقش دعم واسناد مديريات الوازعية والمخا وذباب وموزع للجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع برئاسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مع مدراء مديريات الوازعية والمخا وذباب وموزع، دعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير.



كما ناقش الاجتماع، الجوانب الأمنية والتنموية بالمديريات وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والتشديد على ضبط وتحصيل الإيرادات.

وأكد المحافظ بحضور وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل المهندس رشاد الاكحلي، على أهمية العمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين في هذه المديريات التي تشكل العمق الاساسي للمحافظة و رافدا مهما لمعركة التحرير ..مؤكدا على تظافر الجهود المحلية والشعبية لعملية الدعم والاسناد لاستكمال تحرير جميع مديريات المحافظة.

وفي اللقاء استمع المحافظ من مدراء المديريات الى شرح حول طبيعة الأوضاع وأداء فروع المكاتب التنفيذية في هذه المديريات.