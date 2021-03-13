شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري : تنفيذ إتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري له أهميه كبيرة.. وهذا هو الحل الأمثل للأزمة اليمنية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الشحات غريب

◄حل الأزمة اليمنية هي عودة الدولتين إلى ماقبل عام 1990



◄أرى أن حل الأزمة اليمنية يكون سياسيا وليس عسكريا

◄تنفيذ إتفاقية الرياض بشقيه السياسي والعسكري له أهميه كبيرة

◄مليشيات الحوثي قامت بعرقلة عمل المبعوث الأممي

◄مليشيا الحوثي استخدمت أساليب العنف والأعمال اللاأخلاقية ضد من يعارضهم

قال العقيد ركن عبدالكريم سعد جابر رئيس عمليات اللواء 14 صاعقة بمحافظة أبين، منذ أن سيطرت قوات الانقلابيين مليشيا الحوثي على أغلب المحافظات الشمالية قامت باستخدام أساليب العنف والأعمال اللاأخلاقية ضد من يعارضهم والزج بهم في السجون التابعة للمليشيات وتهديدهم بالانتهاكات ومصادرة أموالهم .

وأكد عبدالكريم، أن حل الأزمة اليمنية هي عودة الدولتين إلى ماقبل عام 1990م جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية غير هذا الحل مستحيل وهذا لمصلحة الشعبين الجنوبي والشمالي.

وإليكم نص الحوار:-

◄حدثني حول جرائم مليشيات الحوثي الإيرانية؟

منذ أن سيطرت قوات الانقلابيين مليشيا الحوثي على أغلب المحافظات الشمالية قامت باستخدام أساليب العنف و الاعمال اللاأخلاقية ضد من يعارضهم والزج بهم في السجون التابعة للمليشيات وتهديدهم بالانتهاكات ومصادرة أموالهم حيث فرض على أبناء هذه المناطق بتجنيد أبنائهم في مختلف الجبهات وتجنيد الاطفال وإرغامهم على القتال إلى جانب المليشيات.

كما قامت بفرض الاتاوات على المحلات التجارية وتسليمها للمليشيات كمجهود حربي للجبهات الذي تقاتل فيها المليشيات وآخر جريمه من الجرائم الذي ارتكبها الانقلابين كان بحق اللاجئين الافارقة الاثيوبيين عندما قامت بالزج بهم إلى السجون وارسالهم الى الجبهات والذين رفضو الذهاب إلى الجبهات تم احراقهم في السجن في صنعاء حيث راح ضحية هذا العمل الاجرامي حوالي 450 قتيلأ.

وتستخدم هذه المليشيات في المناطق الي لم تسيطر عليها القصف العشوائي بالصواريخ وقذايف المدفعية على السكان العزل والنازحين من الحرب دون أي مراعاه للنساء والاطفال والعجزه وكبار السن، كل هذه الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات موثقة من قبل المنظمات الدولية.

◄أيهما أقرب لحل الأزمه اليمنية الحل السيايسي أم العسكري؟

أرى أن الحل يكون سياسيا وليس عسكريا الحرب منذ ان اندلعت في اليمن لها ست سنوات ولم تحسم عسكريا وأصبح الحل السياسي هو الاسلم فلابد أن يقوم المجتمع الدولي والتحالف العربي والدول الاوربية بدور جاد وفعال لحل الازمه بين الاطراف اليمنيه و حل القضيه الجنوبية لما يرضي شعب الجنوب.

◄كيف ترى مخرج الأزمه اليمنية ..وماهي آخر النطورات القضية الجنوبية؟

حل الأزمه اليمنية هي عودة الدولتين إلى ماقبل عام 1990م جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية غير هذا الحل مستحيل وهذا لمصلحة الشعبين الجنوبي والشمالي وأيضا لمصلحة الدول الاقليمية والمجتمع الدولي لتامين المنافذ البحريه واسقرار المنطقه فالقضيه الجنوبية هي قضية شعب حدد مسار قضيتة في التحرير والاستقلال واستعادة دولته.

◄ماذا عن التدخلات التركية الايرانية وأهدافهم باليمن؟

التدخلات التركية الايرانية وذلك عبر عملائهم في اليمن فحزب الاخوان المسلمين الاصلاح يقوم بالتحشد في شبوه وحضروموت وتعز بغرض السيطرة علي الجنوب والتوسع باتجاه باب المندب ومناطق النفط بدعم وتمويل تركي بالمال والسلاح ، والايرانيين يدعمون الحوثيين للسيطره علي المناطق الشمالية والتوسع باتجاه البحر الاحمر .

وهناك تنسيق بين الحوثين والاخوان المسلمين حيث يهاجم الحوثي محافظة مارب التي كانت تحت سيطرة الاخوان فترك الاخوان مأرب واتجهوا باتجاه الجنوب شبوه وحضزموت وذلك بهدف تمكن تركيا وايران من السيطرة على باب المندب وخليج عدن الذي يوثر على حركة التجاره الاقليمية والدولي والاضرار بالاقتصاد المصري والخليجي بالدرجه الاولى.

◄ماذا عن أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بكل بنوده وتأثيره على المعارك؟

تنفيذ اتفاقية الرياض بشقيه السياسي والعسكري له أهميه كبيرة وذلك بتفيذ بنوده كامل دون تنصل وذلك من اجل الاستقرار الأمني والمعيشي والخدمي وذلك باستكمال تنفيذه بانسحاب مليشيات الاخون من محافظة ابين وشبوه وحضرموت وتمكين النخب والأحزمه الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في هذه المحافظات وأي تماطل او تنصل من هذا الاتفاق سيوثر على توتر الاوضاع وينعكس سلبا على المعارك في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية ولذلك يجب أن تنفذ هذه الاتفاقية بكل ما ورد من بنودها دون انتقاص.

◄كيف ترى تحركات المبعوث الاممي لليمن؟

لقد قامت مليشيات الحوثي بعرقلة عمل المبعوث الأممي وذلك باختلاق الاعذار والمماطله والتنصل ونكث العهود بغرض كسب الوقت وإطالة أمد الحرب ولهذا لن نلمس اي حلول واقعية وجدية في حلحلة الأزمه والخروج بحلول ملزمه لهذه المليشيات .

◄وجه رسالة للمجتمع الدولي

الرساله الذي أريد ان أوجهها للمجتمع الدولي هي أن الشعب اليمني شماله وجنوبه منذ بدايه الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وقد وصل عامة الشعب إلى أوضاع غاية الصعوبة في كل مجالات الحياة جراء الحرب المستعرة الذي أهلكت الحرث والنسل ودمرت البنية التحتية وإزهاق الارواح وانتشار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة وهذا بشهادة المنظمات الدولية ، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لانقاذ مايمكن انقاده في وقف الحرب والجلوس على طاولة الحوار يمثل فيها كل أطراف الصراع وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الممثل لشعب الجنوبي.