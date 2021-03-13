القوات الشرعية تتقدم في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش اليوم السبت، تقدماً في مواقع كانت تحت قبضة ميليشيات الحوثي بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على جبل القرقرة في الريف الغربي لمحافظة تعز، بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم جاء غداة السيطرة على جبل الزهيب وأجزاء من جبل العرف، في مديرية مقبنة.

وأكدت المصادر، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، مشيرة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين في المديرية ذاتها "وباتت قوات الجيش قريبة من منطقة البرح".

ويذكر أن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في الريف الغربي لتعز منذ نحو أسبوعين، وحققت تقدماً في مناطق عدة بمديريات المعافر وحبشي ومقبنة.