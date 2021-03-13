صحة وهيئة مستشفى مأرب تتسلمان أدوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى مأرب العام ، اليوم، كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة ، مقدمة من منظمة الصحة العالمية بتمويل البنك الاسلامي للتنمية.



وأوضح منسق منظمة الصحة العالمية في محافظة مأرب الدكتور عبده محمد ناشر لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ) أن الادوية تضمنت أصناف من الادوية والمستلزمات الطبية الوقائية الخاصة بمراكز عزل المصابين بفيروس كوفيد 19 بالاضافة الى محاليل وريدية وادوية متنوعة..مشيراً إلى أن هناك مساعدات طبية أخرى لا تزال قيد الشحن والنقل سيتسلمها مكتب الصحة وهيئة مستشفى مأرب خلال الأيام القادمة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة لمحافظة مأرب لمواجهة الضغط الكبير الذي تواجهه المرافق والمنشئات الصحية في المحافظة.

وفي شهر فبراير الماضي تسلمت هيئة مستشفى مأرب العام ، كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الجرحى ونقل الدم، مقدمة من منظمة الصحة العالمية.