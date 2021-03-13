تدشين امتحانات محوالامية وتعليم الكبار بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة سالم حنش، اليوم، ومعه مدير عام محو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة محمد العشله، الامتحانات النهائيه للعام الدراسي 2020-2021م.



وتفقد حنش والعشلة عدد من قاعات الامتحانات المتواجدة بمركز المحافظة عتق..مشيدين بطريقة توزيع الدارسات على تسعة عشر قاعة امتحانية بالمدينة ..مؤكدين الاهتمام بتعليم محو الامية والحرص على شموليته لكافة مديريات المحافظة.

ويتقدم للامتحانات الف وثمانمائة وواحدة وستين دارسة في عشر مديريات بالمحافظة ،بينهن الف ومائتين وواحد خمسين دارسة في اول وثاني اساس واربعمائة وسبعة وثلاثين في صفوف المتابعة ومائة وثمانية وعشرين دارسة في التعليم المستمر .