مؤسسة خليفة الإنسانية تدعم سقطرى بأحدث المعدات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استكملت الفرق الطبية والفنية التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في محافظة أرخبيل سقطرى، تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحافظة ورفدته بمجموعة من أحدث معدات مراقبة القلب وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات والمستلزمات الطبية الحديثة لتقديم الرعاية الصحية بشكل أفضل وبجودة عالية.



وتضم وحدة العناية المركزة، التي استكمل تجهيزها، الأجهزة الطبية الأساسية لكل سرير، وأجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، بالإضافة إلى أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيها المريض.

ويقول رئيس قسم وحدة العناية المركزة، صابر بالفقيه: إن مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شهد توسعات في كافة الأقسام ومنها توسعة قسم العناية المركزة ودعمها بكافة الأجهزة التي تسهم في تقديم عناية طبية للمرضى.

وقدمت الطواقم الطبية العاملة في المستشفى كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية على اهتمامها ودعمها للقطاع الصحي بسقطرى، ومنها إنشاء قسم وحدة العناية المركزة ودعمها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة.