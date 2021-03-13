شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. اختتام حملة الفرز التغذوي بمديريتي دار سعد والبريقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أنهت ١٥٤ فرقة صحية حملة الفرز التغذوي التي نفذتها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة اليونيسيف بمديريتي دار سعد والبريقة بمحافظة عدن.



واوضح مدير إدارة التغذية بمكتب الصحة بعدن عوض العولقي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الحملة التي استمرت خمسة ايام تمكنت من إجراء الفرز التغذوي لـ ٤٤الف و١٨٦ طفل وطفلة بالمديريتين بنسبة تغطية بلغت ٩٧ بالمائة.. مشيرا إلى أن حالات سوء التغذية الحاد والوخيم المكتشفه بلغت ٣٦١ حالة والحاد المتوسط ١٥١٨ حالة .

وأشار العولقي ،الى أن الحملة التي نفذت من منزل إلى منزل، صرفت العلاجات المضادة للديدان لـ ٢٦الف و٧٢٥ طفل وطفلة من عمر عام إلى ما دون الخامسة من العمر وصرفت ١مليون و٢٢٤ الف و٤١٢ كيس من المغذيات الدقيقة ..مشيداً بالجهود التي بذلتها الفرق المشاركة في الحملة والتعاون المجتمعي في إنجاح فعاليات الحملة .