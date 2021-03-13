امين العاصمة يفتتح المخيم الطبي الخامس لخدمة نازحي الامانة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح امين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل، اليوم، المخيم الطبي الخامس في مستشفى كرى العام لخدمة نازحي الأمانة بمحافظة مأرب.



وأكد اللواء جميل، اهتمام الحكومة برعاية ودعم النازحين جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية..مشيرا الى ان اقامة هذا المخيم الجراحي تاتي بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وفي اطار اهتمام السلطة المحلية لامانة العاصمة برعاية النازحين.

وعبر أمين العاصمة، عن شكره للقائمين على المخيم وفي مقدمتهم إدارة مستشفى كرى وكوادره الطبية وكذلك إدارة ومنتسبي مكتب الصحة لأمانة العاصمة..مبدياً استعداد السلطة المحلية للأمانة دعم وتمويل المخيمات الطبية بما يسهم في تخفيف عناءات النازحين جراء جرائم مليشيا الحوثي الارهابية.

من جهته أوضح مدير عام الصحة بالأمانة، الدكتور علي محسن، ان المخيم يستهدف اجراء 150 عملية جراحة عامة ومعاينة 400 حالة أخرى على مدى اسبوعين، معبرا عن شكره لأمين العاصمة على دعم وتمويل إقامة المخيمات لخدمة النازحين.