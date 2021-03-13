محافظ تعز يشكل لجان لتنظيم ومتابعة إجراءات دعم وإسناد معركة التحرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، مخرجات اللقاء الموسع لاعلان التعبئة العامة والنتائج والترتيبات والاجراءات المتعلقة بعملية الدعم والاسناد لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



و أشاد محافظ تعز في اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن قيادة المحور وإدارة الشرطة ومدراء المديريات ، بالتفاعل الكبير لأبناء المحافظة تجاه عملية الدعم والاسناد للجيش الوطني وحملات التبرعات والقوافل الغذائية من مختلف المديريات..معتبراً أن التفاعل يؤكد توجه أبناء المحافظة لاستكمال التحرير لإيقاف القصف اليومي للمليشيات واستهداف الاحياء السكنية وسقوط مدنيين ابرياء وإنهاء تفاصيل المعاناة الانسانية المستمرة دون رجعة.

وقال المحافظ " أن مخرجات اللقاء الموسع حظيت بارتياح شعبي كبير ومباركة القيادة السياسية ورفعت منعويات أبطال الجيش الوطني والامن الذين يسطرون أروع الصور والمشاهد البطولية"..مشيراً الى أن هناك عدد من القرارات تتمثل بخصم ثلاثة أشهر من مرتبات قيادة السلطة المحلية ومدراء العموم ومدراء المديريات لصالح عملية الدعم والاسناد وكذلك ستقوم اللجان المشكلة من الجهات والمالية ومندوب عن قيادة المحور بعكس الايرادات والوفورات والمبالغ المجنبة وإيداعها بالحساب البنكي وفق لائحة مالية وقواعد وضوابط لادارة الحساب وبيان قائمة الموارد والتبرعات المودعة وإعداد آلية لقواعد وإجراءات التحصيل والايداع وتحديد مجالات الانفاق لتغطية احتياجات معركة التحرير الكامل .

ونوه الى أن وكلاء المحافظة سيقومون بالاشراف والتحشيد للتبرعات وتسيير قوافل الدعم بالتعاون مع مدراء المديريات والوجهات والشخصيات الاجتماعية وفق آلية موحدة للتبرعات تصب في صالح الحساب البنكي بعيداً عن العشوائية.

كما شكل المحافظ، لجنة إعلامية لتوحيد الاعلامي المدني والعسكري والامني لدعم ومساندة عملية التحرير وكذلك لجنة بالاضافة الى لجنة من الاحزاب والتنظيما ت السياسية للدعم والاسناد السياسي وستكون هذه اللجان خاضعة للجنة الإشراف والمتابعة برئاسة المحافظ وعضوية وكلاء المحافظة ومندوب عن قيادة المحور ومندوب عن الأجهزة الأمنية .

وأشار المحافظ شمسان، الى أن الجيش الوطني والامن مستمرين في خوض معارك التحرير بالتعاون مع إخوانهم من مختلف المديريات ولن تتوقف المعارك الا بتحرير كافة مناطق المحافظة من دنس المليشيات الاجرامية.