التحالف الوطني للأحزاب السياسية يشيد بإنتصارات الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية، وبكل إكبار وتقدير، بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظتي مأرب وتعز، وكذا الانتصارات التي تحققت في المنطقة الخامسة وبقية الجبهات.



وعبر بيان صادر عن التحالف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تأييد التحالف الوطني وإشادته بجهود رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في توجيهه ومتابعته لسير معركة الشرف في كافة الجبهات.. مشيداً بجهود ودعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لجيشنا الوطني في هذه المعركة المصيرية .

ونوه البيان بمواقف محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وكل قيادات السلطة المحلية والقادة العسكريين في المحافظتين.. مثمناً دعوة محافظ تعز إلى النفير العام، لاستكمال تحرير المحافظة التي تعاني ويلات الحصار والألغام وأعمال القنص والقصف والتدمير، وداعياً محافظي المحافظات التي لا تزال ترزح تحت سيطرة المليشيا الانقلابية إلى أن تحذو حذو محافظي مأرب وتعز.

وقال البيان "لقد شاهد الجميع مقدرة الشعب اليمني عندما يتوحد أبناؤه على تحقيق الانتصارات وهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها الإمامي الإيراني الدموي، وفي هذا السياق يشيد التحالف الوطني بهذا الاصطفاف الشعبي الكبير حول رجال الجيش الوطني، ويدعو إلى مزيد من التلاحم، ويحث التجار وأصحاب رؤوس الأموال وكل أحرار اليمن إلى إسناد ودعم رجال الجيش والأمن، حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة وحماية المكتسبات الوطنية ووحدة التراب اليمني".. مجدداً دعوته إلى وحدة الصف الجمهوري والالتفاف حول الشرعية والجيش الوطني، وخلق اجواء توحد الموقف الفعلي في صفوف القوى المناهضة للتمرد الحوثي سياسيا واعلاميا وميدانيا وعلى كافة الصعد المركزية والمحلية.

كما دعا البيان إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض بتنفيذ الشق العسكري والأمني والذي سيمثل دعما عمليا وفعليا لجبهات القتال في جميع المحافظات، كما يوجه منظماته وقواعده في محافظة تعز على وجه الخصوص إلى تكثيف الجهود نحو وحدة الصف وانهاء كل التعارضات، وتوحيد الموقف السياسي والاعلامي والحشد المشترك للناس لدعم النفير العام المعلن من المحافظ لتحرير المحافظة، بما في ذلك دعوة ابناء المحافظة المغرر بهم للعودة الى الصف الوطني.

حث البيان الحكومة على مضاعفة جهودها في دعم أبطال الجيش الوطني والاسراع في صرف مرتبات الجنود بانتظام، ورفد كافة الجبهات بالمعدات والذخائر والأسلحة النوعية لاحداث تغيير استراتيجي في مسار المعركة لصالح الدولة ووحدتها وسلامة اراضيها.. مطالباً الحكومة في تطبيق المصفوفة الحكومية لدعم صمود محافظة مأرب ومحافظة تعز في كافة الجوانب.

كما جدد البيان التأكيد على دعم التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية لمساعي وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216، ليؤكد للعالم أن هذه الحرب قد فرضت على شعبنا اليمني من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي انقلبت على مؤسسات الدولة والتوافق الوطني، ولا تزال هذه الجماعة المتمردة مستمرة في تصعيدها وعدوانها الغاشم وتعنتها تجاه كافة المساعي الدولية الداعية للسلام، الأمر الذي يجعل استمرار هذا الزخم النضالي لأبطال الجيش مسنودا بإرادة الشعب اليمني ودعم التحالف العربي لدعم الشرعية، هو السبيل الأكثر ضمانا لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.