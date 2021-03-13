شكرا لبحثكم عن خبر نائب وزير الرياضة يحيي صمود أبناء تعز والجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن: خاص

حيا نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم السبت، صمود الابطال وتضحياتهم في عموم محافظات الجمهورية الذين يعملون على استعادة الدولة من مليشا التخلف الحوثية الرجعية التي اعتدت على الدولة وقوضت مؤسساتها .

وقال الوجيه، في منشور له على صفحته بـ" الفيسبوك"، عقب اعلان محافظ تعز نبيل شمسان النفير العام ضد الانقلابين، (لا خوف على الجمهورية ولا خوف على تعز) .

وفيما يلي نص المنشور: " قلناها من قبل لا خوف على تعز واليوم نقولها لا خوف على الجمهورية حينما تستنفر تعز بكل مكوناتها نحو استعادة الدولة والجمهورية التحية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في تعز وحجه والضالع والحديدة ومختلف الجبهات".

وشهدت الأيام الماضية انكسارا كبيرًا لمليشيا التمرد الحوثية، حيث تم طردها من حدود جبل البلق في مأرب ومن الجهة الشرقية لصراوح مع اغتنام العديد من الاليات وعشرات الاسرى.

في حين تمكن الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في تعز من تحرير مساحات واسعة من مديريات "جبل حبشي، والمعافر، ومقبنة، والوازعية"، غربي المدينة.

وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد، أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية كبرى، لتحرير مدينة عبس ثاني اكبر مدن محافظة حجة، تزامنًا مع الانهيارات المتسارعة لمليشيات الحوثي الانقلابية.