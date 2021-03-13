واشنطن تتهم الحوثيين بتحويل مسار المساعدات الإنسانية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخارجية الأميركية السبت أن واشنطن معنية بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن وتدعم وصول الغذاء والوقود إلى البلاد، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
واتهم الناطق باسم الخارجية نيد برايس، الحوثيين بأنهم يقومون بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، وعرقلتها في بعض الأحيان خاصة تلك المتعلقة بالوقود.
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