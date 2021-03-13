شكرا لبحثكم عن خبر عقب قرار العفو العام.. قائد جبهة الصلو لدى الحوثيين يسلم نفسه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت القوات الحكومية، مساء الخميس 11 مارس/ آذار 2021م، انشقاق قيادي حوثي في احدى جبهات محافظة تعز، (جنوب غربي اليمن)، عقب ساعات من اصدار محافظ المحافظة قرار العفو العام.

وأكد مصدر عسكري لدى القوات الحكومية، ان قائد جبهة الصلو لدى الحوثيين العقيد أحمد القدسي، اعلن انشقاقه من صفوف المليشيا، والتحق بقواتهم الحكومية، عقب ساعات من اعلان محافظ المحافظة قرار العفو العام.

وافاد المصدر ان قرار العفو العام الذي دعا من خلاله المحافظ جميع المغرر بهم العودة الى مناطقهم وعدم الالتحاق بالصفوف الحوثية ولهم كامل الحقوق السارية على المواطنين، حظي بترحيب واسع.

ودعا المصدر جميع من غرر بهم المليشيا الحوثية إلى العودة ولهم الامان وحق العيش مثل بقية المواطنين.

وتواصل القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية احراز تقدم واسع في عدد من جبهات المحافظة، وسط انهيارات كبيرة للحوثيين.