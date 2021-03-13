شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. الانتصارات الساحقة والتقدم الكبير لقوات الجيش في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات في يوم أمس انتصارات متلاحقة وسيطرت على عدد كبير من المواقع المهمة والاستراتيحية.

واندلعت صباح أمس معارك ضارية بين قوات المنطقة الخامسة في حجة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية

سيطرت فيها قوات الجيش على عدد من المواقع وكبدت الحوثيين خسائر فادحة.

ومنذ صباح اليوم يسود الهدوء التام في حجة بعد إحكام قوات الجيش سيطرتها على معظم المواقع.