الحوثي يهاجم بشراسة في الجوف والقوات الحكومية تتصدى ببسالة

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوما عنيفا على شرق مديريتي أسلم ومستبا قبل قليل.
وقال المركز الإعلامي لجبهة المنطقة الخامسة إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته الميليشيا الحوثية قبل قليل في أول محاولة لاستعادة المناطق التي فقدت منهم يوم أمس.
هذا وقد سيطرت قوات الجيش يوم أمس على عدد من المواقع الهامة وكبدت خسائر فادحة.
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