شكرا لبحثكم عن خبر أزمة صحية في الأردن ووزير الصحة يقدم استقالته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، قائلًا إنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن حادثة مستشفى السلط الجديد.

ووفقًا لمصادر طبية أردنية، فإن أكثر من 12 مصابًا بفيروس كورونا توفوا داخل مستشفى السلط الحكومي غرب العاصمة عمان جراء انقطاع الأكسجين.

وعقد وزير الصحة نذير عبيدات، قبل أن يعلن استقالته، اجتماعًا في مستشفى السلط، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري بحادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادثة، ظهر يوم السبت ، بحسب ما أعلن النائب العام القاضي الدكتور حسن العبداللات .

وقال العبداللات ”إن فريقا من المدعين العامين من محافظتي عمان والسلط، باشروا التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن أقسام العناية الحثيثة بمستشفى السلط الجديد“.