شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قوات الجيش تسيطر على جبل القرقرة بالطوير الأعلى بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني في تعز على مواقع جديدة وهامة في مواصلة للانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش خلال الساعات الماضية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة بالكامل على جبل القرقرة بالطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي المحافظة. يذكر أن قوات الجيش حققت خلال الساعات الماضية انتصارات مدوية وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة.

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