شكرا لبحثكم عن خبر في ورشةالتأهيل بحقوق (المحتجزين ): الشاذلي : لن نسمح باعمال التخريب ٠٠٠والشعيبي يتوعد بملاحقة هوامير الأراضي والمخدرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

برعاية وزير الداخلية ،وقطاع التدريب والتاهيل ،تنظم مؤسسة إستجابة لحماية المجتمع والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية (FES)مكتب اليمن .

أعمال الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي حول (حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين ) بالعاصمة عدن والتي تستمر خلال الفترة من ١٣- ١٥ بمشاركة (٢٠) من ضباط وافراد الضبط القضائي في الجهات المختصة بوزارة الداخلية وادارة أمن العاصمة عدن ..

وفي حفل افتتاح الورشة القى وكيل أول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي كلمة استهلها بنقل تحيات محافظ عدن احمد لملس وتاكيده بأهمية تأهيل مأموري الضبط القضائي لما من شأنه تعزيز مهام الضبط وتنفيذ القانون وحماية حقوق الانسان ،سيما ما يتعلق بأوضاع المحتجزين .وأكد وكيل أول محافظة عدن وقوف قيادة السلطة المحلية في دعم جهود إدارة أمن عدن في تطبيع الاوضاع الأمنية ،وفرض هيبة الدولة، والالتزام بالقوانين النافذة في حماية الممتلكات العامة والحريات وحقوق الانسان، مشيرا بهذا الصدد الى حق الناس في التعبير عن مطالبهم الخدمية بالطرق السلمية، بعيدا عن أعمال الفوضى ،واعمال التخريب ،التي تزيد الطين بلة ،وعبر عن رفضه وبشدة لكل الدعوات المناطقية التي يمارسها البعض ،والتي هي دخيلة ،ولا تمت بصلة لأبناء مدينة عدن ،كعاصمة ومدينة مدنية تضم وتحتضن الجميع ودون تمييز .

الى ذلك شدد مدير امن العاصمة عدن اللواء / مطهر ناجي الشعيبي على أهمية الاستفادة من الورشة من قبل المشاركين وعكس ذلك على واقعهم في العمل الامني.ودعا النيابات والأجهزة القضائية الى تحمل مسؤلياتهم الدنية والوطنية ، برفع الاضراب والعودة لممارسة مهامهم القضائية نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والمواطنين ،والنأي برجال القضاء والنيابات عن المماحكات السياسية ،والبت في قضايا الناس ،وخصوصا المحتجزين والنزول الى اقسام الشرط لمتابعة قضاياهم المعرقلة ،والتي بسبب توقف عمل النيابات والقضاء زاد إزدحام المحتجزين، وتحولت مقرات الحجز في اقسام الشرط الى سجون مركزية,والتي هي بحاجة ماسة الى إعادة التأهيل والترميم وتوفيرالخدمات فيها كحق من حقوق المحتجزين .

وحذر مدير امن العاصمة عدن من اسماهم بهوامير الأراضي ومروجي المخدرات بالملاحقة الأمنية وضبط كل من يثبت تورطه في استخدام نفوذه للبسط على أراضي وممتلكات الدولة ،بدون اي مسوغ قانوني ،

وكانت قد القيت كلمة ترحيبية من قبل / جمال محمد ،فيما القى / فيصل قاسم رئيس مؤسسة إستجابة لحماية المجتمع المدني والبيئة كلمة المؤسسة المنظمة للورشة ،فيما القى كلمة مؤسسة فريدريش أيبرت / محمود قياح مدير المؤسسة بمكتب اليمن .وااستعرضت الكلمات اهداف الورشة في تفعيل عمل الاجهزة الضبطية لحماية المحتجزين وحقوق الانسان .وانشطة مؤسسة استجابة ومؤسسة فريدريش إيبرت في مختلف المهام المناطةبكل منهما.

بعد ذلك بدأت أعمال الورشة بعرض أهداف الورشة ،والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمحتجزين ،وحقوق الإنسان ،مهام وسلطات مأموري الضبط ( الشرطة) وضوابطها في القانون الوطني والمواثيق الدولية ،بالاضافة الى تناول حقوق الإنسان الواجب حمايتها من قبل مأموري الضبط وفق القانون الوطني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن .