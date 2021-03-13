انعقاد لقاء عام لمناقشة تداعيات الوضع الراهن بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماع قيادة الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت بقاعة مقر منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة، لمناقشة وتقييم الوضع الراهن على مستوى المحافظة والجنوب عامة، وإسماع صوت القوى السياسية من مختلف التطورات الجارية.



وفي مستهل الاجتماع رحب سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة الأستاذ محمد عبدالله الحامد بالحضور، شاكرًا لهم تواجدهم لمناقشة ما آلت عليه الأوضاع في الساحة الوطنية سياسيًا واقتصاديًا، حيث أعطى نبذة عن الاجتماع الذي تداعت له الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا والملاحظات العامة وتداعيات الأحداث الجارية وتردي في الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء الأمر الذي ينذر بصيف ساخن ما لم تبادر السلطة المحلية والمركزية بالتعجيل لوضع المعالجات اللازمة، فيما تداولت قيادة الأحزاب والمكونات السياسية عدد من المحاور العامة، وإبداء آرائهم ووجهات نظرهم المختلفة حول التوجهات السياسية، وما يعانيه الوطن من تدهور للعملة والخدمات الأساسية وبنية تحتية وصعوبات كبيرة تواجه المواطن، وقد أكد الحاضرون على مايلي:

1- الإلغاء الفوري للزيادات الأخيرة في مادتي الديزل والبترول.

2- إلغاء خصخصة استيراد المشتقات النفطية، وان تتكفل شركة النفط بالاستيراد.

3- طالب المجتمعون بتأمين المستوى المعيشي لجنود المنطقة العسكرية الثانية والأمن والمتقاعدين ودفع رواتبهم شهريًا.

4- أكد الحاضرون على ضرورة فتح مطار الريان الدولي في أقرب وقت ممكن.

5- عبر الحاضرون عن استياءهم لقمع بعض الاحتجاجات السلمية واعتقال منظميها وطالبوا بتوفير الحماية اللازمة لأي فعالية سلمية تنظمها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى السلطات المحلية إجراء الحوارات واللقاءات لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة بما يعزز الترابط بين السلطة المحلية والقوى السياسية بالمحافظة وتجسيد مبدأ الشراكة بين السلطة والمجتمع