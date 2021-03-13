محافظ حضرموت يكرّم خرّيجي الدفعة الأولى لمساق الماجستير على مستوى الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، خرّيجي الدفعة الأولى للمجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية فرع حضرموت لمساق الماجستير تخصّص أمراض جلدية وتناسلية، الذي نفّذ بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت.



وفي كلمته بالحفل الخطابي والفني والتكريمي بالمناسبة، هنأ المحافظ البحسني الخرّيجين، معرباً عن الفخر بتخرّج أول دفعة مساق الماجستير على مستوى الجمهورية تخصّص أمراض جلدية وتناسلية، مشيداً بجهود قيادتي كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية فرع حضرموت والأطباء والاساتذة الذين أشرفوا على الطلاب خلال مرحلة تعليمهم لنيل درجة الماجستير في هذا التخصّص المهم.

وأشار المحافظ الى أهمية تخريج هذه الكوكبة من أبناء حضرموت المتسلحة بالكفاءة العلمية لخدمة ورفد مستشفيات المحافظة بكوادر على مستوى عالٍ من العلم والتخصّص، داعياً قيادتي كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية فرع حضرموت، الى مزيد من التعاون واستقطاب دفعات جديدة في تخصصات علمية أخرى تخدم المحافظة.

وأشاد المحافظ البحسني باهتمام جامعة حضرموت بمساقات التعليم العالي الدكتوراه والماجستير وتنوّع المساقات العلمية الأمر الذي ينعكس لخدمة المحافظة بكوادر مؤهلة ومقتدرة، وقال إن جامعتي حضرموت وسيئون وكلية الشرطة صروح علمية كبيرة تفخر بها حضرموت، وتدعمها بقوة السلطة المحلية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ دعم مساق الماجستير بمبلغ 10 آلاف دولار لكل دفعة جديدة اسهاماً من السلطة المحلية بالمحافظة لرفع كفاءة التعليم العالي وتشجيع مواصلة الطلاب من الجنسين للتعليم العالي.

وفي الحفل ألقى عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت رئيس المجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية فرع حضرموت الدكتور علي محمد باطرفي، ونائب عميد كلية الطب لشؤون الطلاب المنسق الأكاديمي للمجلس الدكتور عبدالقادر محمد بايزيد، ومشرف ومنسق مساق الماجستير لتخصص الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور محمد سعيد بافضل، وعضو هيئة التدريس د. عمر سعيد طويهر، كلمات هنأوا فيها الخريجين بنيلهم درجة الماجستير في هذا التخصص المهم، مثمنين جهود الأطباء وهيئة التدريس والطلاب خلال مرحلة الدراسة متجاوزين الظروف والصعاب، داعين الخريجين الى خدمة الناس والتركيز على المهنية والجانب الانساني والابتعاد عن الجشع وتقدير ظروف المرضى وحُسن التعامل معهم، والاستمرار في البحث العلمي وتطوير المدارك بشكل مستمر.

كما ألقيت كلمة عن الخريجين وعددهم 21 من الجنسين، أثنت على جهود قيادتي كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمجلس اليمني الأعلى للتخصصات الطبية فرع حضرموت وهيئة التدريس، مؤكدين الوفاء بتقديم خدمات أمثل للمرضى