وزير المالية يناقش أوضاع القطاع الصحي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير المالية سالم صالح بن بريك بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وناقش اللقاء أوضاع القطاع الصحي بالمرافق والمستشفيات الحكومية في حضرموت وكيفية اعتماد موازنات تشغيلية لها .



واستعرض الجمحي سير نشاط مكتب الصحة والسكان وخطة عملهم في المجال الصحي وكذلك إمكانية تطوير وتحسين الخدمات الصحية في جميع المناطق المديريات وتنفيذ البرامج المتنوعة مشيرا إلى أن القطاع الصحي في حضرموت يعاني من ضعف توفير الموازنات والمخصصات المالية في المستشفيات وبحاجة إلى رفع الاعتمادات المالية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وكذا مناقشة اعتماد فارق صرف العملة للكادر الأجنبي ورفع الموازنات المالية لمكتب الصحة والسكان حسب احتياجات المحافظة وغيرها من المواضيع الاخرى المتعلقة بالمخصصات المالية للقطاع الصحي بحضرموت.

وبدوره أبدى معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك استعداد الوزارة لتسهيل كافة الاجراءات المالية ومتابعتها مع الحكومة خاصة المجال الصحي الذي تولي الحكومة به اهتمام كونه يخدم المجتمع مؤكدا بأن الوضع الصحي سيشهد تحسن خلال الفترة القادمة ضمن أولويات الحكومة لتطويره في جميع المحافظات واعطاء وزير المالية توجيهاته للبنك المركزي اليمني بشأن اعتماد المصرحات المالية الخاصة بالقطاع الصحي في حضرموت بموجب وزارة الصحة العامة والسكان