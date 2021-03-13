مصرع 20 عنصراً حوثيا إثر كسر هجوم في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي 20 عنصرا حوثيا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، خلال كسر هجوم للمليشيات في الضالع.



وأفادت مصادر، بأن وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، كسرت زحفا حوثيا واسعا شنته الذراع الإيرانية صوب مواقع تمركز قوات اللواء الخامس مقاومة في جبهة تورصة بالأزارق، غربي المحافظة.

وبحسب المصادر فإن المليشيات شنت هجوما عنيفا صوب مواقع تمركز قوات اللواء الخامس مقاومة في موقع الفراشة والشجفا وقطاع مقيلان مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة في الهجوم.

وطبقا للمصادر، فإن قوات اللواء الخامس مقاومة تمكنت من كسر الزحف الحوثي وكبدت المليشيات خسائر جديدة حيث قتل و أصيب ما لا يقل عن 20 عنصرا من المليشيات في الهجوم، حيث سيطرت قوات اللواء الخامس مقاومة على الموقف العسكري هناك بعد نحو ساعة من الإشتباك مع عناصر المليشيات.

وتواصل وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع، مسلسل انتصاراتها الخالدة، في ظل سقوط حوثي بات وشيكا جدا