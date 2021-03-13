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منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي يدعو لأمسية ثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى  الشيخ عبدالله باحمدان  الدكتور عمر بامحسون  إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي يوم الثلاثاء

 

ويشارك الدكتور أحمد بابكر الحاج عبدالقادر - أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك خالد

 

ويدير اللقاء سعادة د. أحمد الدليمي - جامعة الموصل.

    

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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