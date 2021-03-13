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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي يدعو لأمسية ثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله باحمدان الدكتور عمر بامحسون إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي يوم الثلاثاء
ويشارك الدكتور أحمد بابكر الحاج عبدالقادر - أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك خالد
ويدير اللقاء سعادة د. أحمد الدليمي - جامعة الموصل.