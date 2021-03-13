دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله باحمدان الدكتور عمر بامحسون إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي يوم الثلاثاء

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي يدعو لأمسية ثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام