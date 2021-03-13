اختتام فعاليات مهرجان الرقص الشعبي لحافة سحيل سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت ،اليوم، فعاليات مهرجان الرقص والشعر الشعبي (مطلع حافة سحيل سيئون) باقامة رقصة الشبواني وقصائد شعرية بمشاركة عدد من ممثلي العدد المشاركه والشعراء الشعبيين .



واشار مدير عام مديرية سيئون محمد العامري، الى عراقة تاريخ حافة سحيل سيئون كما تدلل على ذلك وثائق تاريخية تحتفظ بها قيادة حافة سحيل سيئون..لافتاً الى اعتزام السلطة المحلية بتشكيل مجلس تنسيق للجان الرقص والموروث الشعبي يتولى تعزيز العلاقة بين اللجان المماثلة في احياء المديرية لتنظيم وتطوير جهود اللجان.

من جانبه تحدث منصب سحيل سيئون هاشم الحبشي، الى ما تميز به حافة سحيل سيئون من سمات التعاون والتكافل بين كافة فئات المجتمع في الحافة..منوها الى تعاون ابناء الحافة في الافراح والاتراح بحسب الامكانيات الذاتية المتاحة. لخدمة الناس جمعا.

وكان مقدم ورئيس لجنة حافة سحيل سيئون عمرعبيد ديان قد رحب بالمشاركين في المطلع، لافتا الى الدور الذي تبذله اللجنة لخدمة افراد المجتمع المحلي، معربا ان تحظى هذه الجهود بدعم السلطة المحلية.

وقد تباري عدد من الشعراء الشعبيين وسط مدارة الشعر بالقاء قصائدهم الشعرية المرتجله التي تناولت الاوضاع المعيشية الراهنة والمطالبة بايجاد الحلول المناسبة لها وسط تشجيع وهتافات الحاضرين من محبي وعشاق الشعر الشعبي الذين توافدوا من كل مديريات وادي حضرموت .