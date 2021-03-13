عدن.. بدء ورشة بناء القدرات لمدراء الصحة الانجابية والجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات في مفاهيم الجودة والوقاية من العدوى لمدراء الصحة الانجابية والجودة والتي ينظمها قطاع السكان وإدارة الجودة بوزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، اكساب 43 كادراً من مدراء ادارات الجودة والصحة الانجابية بالمحافظات، مهارات ومعارف تتصل بمفاهيم الجودة ومكافحة العدوى وتفعيل دور الجودة في المحافظات والمستشفيات والمرافق الصحية والتدريب والتأهيل لرفع مستوى الخدمات الصحية وإدارة المخلفات الطبية في المرافق الصحية.

وفي افتتاح الورشة، حث وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ومنسقة الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة اريج طاهر، المشاركين على تطبيق مفردات الورشة على الواقع العملي بما يؤدي إلى تحسين الأداء في المرافق الصحية..مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفعيل الجوانب التوعوية والارشادية من خلال العمل الجماعي ألمشترك والاهتمام بقضايا العدوي باعتبارها جزء اساسي من الجودة.