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الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل 35 عنصراً حوثيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

واوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الاعلى..مشيراً الى مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات ولاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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