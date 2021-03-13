شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل 35 عنصراً حوثيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الاعلى..مشيراً الى مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات ولاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.