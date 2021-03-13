وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنلندي تطورات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو العلاقة الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في الملف اليمني.



وتطرق وزير الخارجية الى الوضع في مارب وعدم اكتراث مليشيا الحوثي بالخسائر الكبيرة في صفوفها والدفع بأعداد كبيرة من المغرر بهم الى محارق الجبهات، والاستمرار بتجنيد الأطفال وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية.

واشار الى أن مأرب تحتضن أكثر من اثنين مليون نازح وأن استمرار العدوان الحوثي سيؤدي الى تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

ولفت وزير الخارجية الى ان نزوح الملايين من مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الانتهاكات والممارسات الاجرامية للمليشيا رفع نسبة السكان في المناطق المحررة الى 48 % من مجموع سكان اليمن.

وأشار الدكتور بن مبارك الى ضرورة معالجة موضوع الخزان النفطي صافر، والضغط على مليشيا الحوثي لحل هذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية خطيرة تهدد اليمن والمنطقة والعالم وتعد الأخطر من بين جملة التحديات التي تواجهها اليمن.

كما لفت وزير الخارجية الى أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومساعدتها على تحسين الأوضاع في اليمن وخدمة كافة المواطنين في كافة مناطق الجمهورية، ومعالجة عدد من القضايا التنموية ذات الأولوية وعلى راسها توفير خدمة الكهرباء.

من جانبه أكد وزير خارجية فنلندا وقوف بلاده الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفتثس للوصول الى تسوية سياسية وانهاء الحرب في اليمن.