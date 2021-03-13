العشبي يبحث مع رئيس جامعة الدفاع الباكستانية استفادة اليمن من برامج الجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في اسلام اباد، محمد العشبي امس مع رئيس جامعة الدفاع الوطني الباكستاني الفريق محمد سعيد إمكانية استفادة اليمن من البرامج الدراسية الدفاعية والاستراتيجية التي تقدمها الجامعة.



وتطرق العشبي الى مستجدات الأوضاع في اليمن جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وعدوانها بشتى انواع الاسلحة على المناطق السكنية في عدد من المدن والمناطق اليمنية، وتعنتها ازاء الجهود الرامية لوضع نهاية للحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها، والتسليم بالحوار والحل السلمي وفقا للمرجعيات الثلاث ابرزها مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي توافقت عليها مكونات وشرائح المجتمع اليمني.

من جانبه ابدى الفريق محمد سعيد استعداد الجامعة للاسهام في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال ذات الاختصاص.