القوات الحكومية تستكمل السيطرة على جبل الزهيب في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أحرزت قوات الجيش، السبت 13 مارس 2021م، تقدماً ميدانياً جديداً في الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن "قوات الجيش استكملت السيطرة على جبل الزهيب عقب معارك مع مليشيات الحوثي استمرت لنحو عشر ساعات".

وأضافت، إن المعارك انتقلت باتجاه جبل العُرف الاستراتيجي المطل على خط البرح الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي.

وأشارت إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل تمشيط وتطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات في الطرقات والمناطق الزراعية.

والخميس، أعلنت قوات الجيش تحرير مناطق الكويحة والطوير الأعلى في مقبنة وجبل غباري الاستراتيجي بمديرية الوازعية.

ومنذ الثالث من مارس الجاري، تشهد جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز معارك عنيفة، إثر هجوم واسع شنه الجيش على مواقع تمركز الحوثيين في مقبنة والكدحة وجبل حبشي.

وتمكن الجيش من استكمال تحرير مديرية جبل حبشي والكدحة التابعة لمديرية المعافر وعدد من المناطق والتلال الاستراتيجية في مقبنة