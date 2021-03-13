على محسن صالح يتابع سير العمليات العسكرية في محافظة حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، لمتابعة سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في جبهات العز والشرف بمحافظة حجة.



واطلع نائب الرئيس، خلال الاتصال، على موجز عن التطورات الميدانية وما يحققه أبطال الجيش بإسناد أخوي من قوات تحالف دعم الشرعية بمديرية عبس، مثنياً على بسالتهم وصبرهم وتضحياتهم الأسطورية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره وشكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية وإسنادهم لأبطال الجيش والمقاومة في مواجهة مشروع إيران التخريبي الهادف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية بممارساتها الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني والأشقاء في المملكة تُثبت كل يوم بأنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

من جانبه أشار قائد المنطقة العسكرية الخامسة إلى الانجازات الميدانية التي أحرزها الأبطال بدعم التحالف وما تكبدته الميليشيات من خسائر فادحة، منوهاً إلى المعنوية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والاستعداد القتالي للتضحية في سبيل الوطن والجمهورية ومقارعة فلول الانقلاب الكهنوتي ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.