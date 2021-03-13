تقرير حقوقي يوثق 43 انتهاكا حوثياً بحق المدنيين في تعز خلال فبراير الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، الجمعة، أنه وثق 43 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) خلال شهر فبراير الماضي.



وقال المركز في تقرير له، حصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن تلك الانتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي بشكل مباشر ومتعمد.



وفي تفاصيل الانتهاكات، أوضح المركز أن فريقه وثّق مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة بنيران الحوثيين، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأتين جراء القصف والقنص والألغام.



ووثق المركز حالة اختطاف واخفاء قسري نفذتها مليشيا الحوثي.



كما قامت مليشيات الحوثي بتهجير 10 مدنيين قسريا بينهم امرأة من مزارعهم ومنازلهم في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية، وفق التقرير.



ووثق المركز أيضًا، 13حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، ارتكبتها مليشيات الحوثي.

