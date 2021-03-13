شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الامني تلقي القبض على قاتل عشريني في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الأعلامي

لقوات الحزام الأمني

العاصمة عدن

اعتقلت قوات الحزام الامني شاب عشريني متهم بجريمة قتل في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن خلال 24 ساعة من إرتكابها.

و أعلنت عمليات قوات الحزام الأمني - العاصمة عدن، أن الاجهزة الامنية عثرت صباح يوم الخميس على جثة شابة تبلغ من العمر 35 عاما مرمية في منطقة الكود العثماني بجانب احواش درهم، مضيفة بإن التحريات التي أشارت الى مقتل المجني عليها بالرصاص قد حددت هوية المتهم ويدعى (س، ح، م) ويبلغ من العمر 28 عاما.

وأفاد التقرير العملياتي الى أن قوات الحزام الأمني - القطاع الثامن قبضت على المتهم بعد مداهمة منزله صباح يوم الجمعة حيث كشفت التحقيقات الاولية مع المتهم أعترافه بقتل المجني عليها بعد خلافات سابقة بينهما.

وأكد التقرير العملياتي الى أن المتهم من ذوي السوابق كما أن قوات الحزام الامني - القطاع الثامن في إطار استكمال الاجراءات القانونية بحقه حتى تتم أحالته وملف القضية الى الجهات ذات العلاقة والاختصاص.