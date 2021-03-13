شكرا لبحثكم عن خبر ناطق جبهة الساحل: تحرير تعز وترك الحوبان للحوثي يجعلها حرب عبثية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
علق ناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش على المعارك التي تدور في محافظة تعز بين القوات الموالية للحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال الدبيش في تغريدة على موقع "تويتر" أن مفرق الحوبان في محافظة تعز يكتسي أهمية استراتيجية مشيرا إلى أن المعارك الدائرة في تعز حاليا عبثية إذا لم تتوجه لتحرير الحوبان من الحوثيين.
وكتب الدبيش في تغريدته: مفرق الحوبان الرابط بين تعز وأب وعدن يكتسي أهميّة استراتيجية لا جدال فيها،غير ذلك فهي حرب عبثية مالم تحقق انتصارات إستراتيجية
( الحوبان) أقرب وأكثر أهمية واستراتيجية.
وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي
كانت هذه تفاصيل خبر ناطق جبهة الساحل: تحرير تعز وترك الحوبان للحوثي يجعلها حرب عبثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.