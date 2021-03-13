شكرا لبحثكم عن خبر ناطق جبهة الساحل: تحرير تعز وترك الحوبان للحوثي يجعلها حرب عبثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق ناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش على المعارك التي تدور في محافظة تعز بين القوات الموالية للحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الدبيش في تغريدة على موقع "تويتر" أن مفرق الحوبان في محافظة تعز يكتسي أهمية استراتيجية مشيرا إلى أن المعارك الدائرة في تعز حاليا عبثية إذا لم تتوجه لتحرير الحوبان من الحوثيين.

وكتب الدبيش في تغريدته: مفرق الحوبان الرابط بين تعز وأب وعدن يكتسي أهميّة استراتيجية لا جدال فيها،غير ذلك فهي حرب عبثية مالم تحقق انتصارات إستراتيجية

( الحوبان) أقرب وأكثر أهمية واستراتيجية.

وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي