شكرا لبحثكم عن خبر ذويزن السلمي : قرار تحرير الحديدة مازال في أدراج القيادة العليا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وضح القيادي في ألوية العمالقة ذويزن السلمي حقيقة بدء المعارك في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.
وقال السلمي في تصريح له أنها لا صحة للأنباء التي تتحدث عند بدء المعارك في الساحل الغربي..مُبيناً أنها لم تصلهم أي توجيهات من القيادة العليا حتى اللحظة.
وأشار إلى أن لديهم الجاهزية عالية والمعنويات مرتفعة في حال أتت أي توجيهات بالتحرك للقضاء على أقزام فارس.
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