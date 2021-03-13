شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف يدكان تجمعات لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية، امس الجمعة، قصفاً مركزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال غربي محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة وان طيران التحالف دمّر معدات قتالية وتجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان، وسقط الكثير من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

كما دمّرت مقاتلات التحالف بغارات أخرى أطقم وعربات مدرعة كانت تحمل تعزيزات إلى المليشيا الحوثية في جبهة صرواح، ومصرع جميع من كانوا على متنها.