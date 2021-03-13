وزير الإعلام: تصريحات خامنئي تدخل سافر ومرفوض في الشأن اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ندد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني بالتصريحات الصادرة عن المرشد الايراني علي خامنئي، معتبرا اياها تدخل سافر ومرفوض في الشأن اليمني.



واوضح ان تلك التصريحات امتداد لحملة الأكاذيب والمغالطات التي ترددها الآلة السياسية والإعلامية للنظام الايراني ومليشياته الطائفية في المنطقة، ومحاولاته التنصل عن مسئوليته عن تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب الحوثي وشلال الدم والمعاناة الانسانية‏.

واشار الارياني الى ان تصريحات المرشد الايراني تتجاهل الدور الذي لعبته طهران في التخطيط وإدارة الانقلاب الحوثي على الدولة، في محاولة لفرض سيطرتها على اليمن ومقدراته، وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار، وتنفيذ مخطط نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب‏.

ولفت الى ان نظام طهران يواصل دعمه لمليشيا الحوثي الارهابية عبر تهريب الاسلحة والخبراء، وتقويض الجهود الدولية لحل الأزمة بطريقة سلمية، بهدف استخدام اليمن كورقة تفاوضية.

وحمل الارياني النظام الايراني كامل المسئولية عن شلال الدم والدمار والخراب في البنية التحتية، والاضرار الكارثية على الاقتصاد الوطني، والمأساة الانسانية التي يعيشها غالبية اليمنيين.