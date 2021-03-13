شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يبعث برقية عزاء بوفاة العميد محمد الحداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، برقية عزاء ومواساة إلى العميد أحمد محمد الحداد مدير عام شرطة محافظة البيضاء بوفاة والده العميد محمد الحداد الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته.. معبراً عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الحداد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.