قتلى وجرحى حوثيون باشتباكات وقصف مركَّز في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية، الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في معظم جبهات الساحل الغربي.



وأفاد الإعلام العسكري أفاد بأن جبهتي الدريهمي والتحيتا شهدتا اشتباكات بمختلف الأسلحة، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، وإخماد مصادر النيران التي استهدفت منازل المواطنين جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي، وكذلك منازل المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا.

وفي الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، وجهت القوات المشتركة ضربات مركّزة على أوكار لذات المليشيات بعد رصد دقيق لتحركاتها قرب خطوط التماس.

مؤكدًا أن القصف حقق إصابات مباشرة وأحبط محاولات استحداث تحصينات