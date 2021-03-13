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التميمي يتفقد سير العملية التعليمية بثانوية المنصب باوزير بوادي العين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، سير العملية التربوية والتعليمية بثانوية المنصب عبدالله باوزير بمنطقة الباطنة بوادي العين بحضرموت.

ونوه التميمي بالجهود المبذولة من قبل الجميع لتجاوز التحديات والتغلب عليها، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ومساندة السلطة المحلية لإنجاح العملية التعليمية وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لمواصلة تعليمهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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