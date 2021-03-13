شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يتفقد سير العملية التعليمية بثانوية المنصب باوزير بوادي العين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، سير العملية التربوية والتعليمية بثانوية المنصب عبدالله باوزير بمنطقة الباطنة بوادي العين بحضرموت.
ونوه التميمي بالجهود المبذولة من قبل الجميع لتجاوز التحديات والتغلب عليها، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ومساندة السلطة المحلية لإنجاح العملية التعليمية وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لمواصلة تعليمهم.