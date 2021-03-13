بن مبارك يناقش مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامن للاتحاد الاوروبي - نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار، وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين.



وخلال الاتصال نوه وزير الخارجية بالدعم السياسي والإنساني الأوروبي لليمن ومساعيه الصادقة للمساعدة في إحلال السلام وانهاء الحرب وتداعياتها الكارثية، لافتا الى أن معالجة الجذور السياسية للصراع سيساعد في انهاء المأساة الإنسانية.

وأشار الى ان الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لمليشيا الحوثي تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل اليمن والمنطقة، لافتا الى النهج الفاشي الذي تتبعه المليشيا لفرض أفكارها ومعتقداتها بالقوة من خلال تغيير مناهج التعليم وإقامة المراكز الصيفية لغرس ثقافة الكراهية في عقول الأطفال وترسيخ شعارات الموت والعدوان واستخدامهم في الاعمال القتالية.

وتطرق الدكتور بن مبارك للانكسارات التي منيت بها مليشيا الحوثي في جبهات القتال في مارب وتعز وحجة.. مؤكدا أن المشروع الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب له النجاح ويجب ممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلى أداته الحوثية لوقف اعمالها العدوانية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وجدد التأكيد أن الحكومة ستستمر في مساعيها لتحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفتثس والتعامل إيجابيا مع كل الجهود الدولية الصادقة للوصول الى تسوية سياسية.

من جانبه جدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومساندة مساعيها لتحقيق السلام في اليمن واستعادة الامن والاستقرار ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفتثس للوصول الى تسوية سياسية مؤكدا دعم الاتحاد الاوروبي لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.